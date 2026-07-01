Экс-вратарь «Сочи» Юрий Дюпин высказался о вылете команды из РПЛ по итогам сезона-2025/2026.

Юрий Дюпин globallookpress.com

«Был шанс остаться в РПЛ, если бы у "Зенита" забрали очки. Тогда бы у нас были шансы, но, к сожалению, не получилось. Мне сложно говорить, что не получилось в сезоне. Мало забивали, много пропускали. Всё просто. Я же не аналитик или эксперт, поэтому не могу анализировать и говорить, что у нас не получилось. Есть люди, которые анализируют матчи, — они могут рассказывать. У меня чуть другое направление», — цитирует Дюпина «Чемпионат».

Черноморский клуб занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка за 30 туров.