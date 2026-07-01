Лондонский «Челси» полностью согласовал условия личного контракта с защитником «Райо Вальекано» Пепом Чаваррией, сообщает в своих социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Пеп Чаваррия globallookpress.com

По данным источника, 28-летний футболист горит желанием выступать под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо, который официально заступил на пост главного тренера «синих» сегодня, 1 июля. На данный момент клубы уже ведут активные переговоры, и трансфер находится на финальной стадии завершения.

Чаварриа является воспитанником каталонского «Фигераса», а его дебют в высшем испанском дивизионе состоялся в сезоне-2022/2023 после перехода в «Райо Вальекано», в составе которого фланговый защитник в общей сложности отыграл 127 матчей и забил два мяча.