Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Если нет хороших предложений из Европы, а в "Зените" предлагают зарплату в пять раз больше, то надо забыть всё, что ты ранее говорил про этот клуб, и пытать там счастье. Тем более питерцы каждый сезон борются за чемпионство, а через год, возможно, уже будут играть в еврокубках. Есть смысл переходить в "Зенит" только на хорошую зарплату, потому что в Европе платят не так много, да и перейти сложно. "Динамо" тоже неплохо было бы получить денег с продажи Кости. Не удивлюсь, если Тюкавин перейдёт в "Зенит"», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

В минувшем сезоне Тюкавин провел 31 матч за московскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.