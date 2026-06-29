Бывший футболист сборной Италии Марко Тарделли высказался о выступлении Криштиану Роналду на ЧМ-2026 и раскритиковал игру португальского нападающего.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам экс-хавбека, он не хотел бы задеть легендарного форварда, однако считает, что в нынешней форме Роналду мог бы чаще оставаться на скамейке запасных.

«Видно, что партнёры по сборной Португалии сейчас не особо верят в него», — приводит слова Тарделли журналист Николо Скира в соцсетях.

Сборная Португалии заняла второе место в своей группе и в 1/16 финала турнира встретится с Хорватией.