Французский «ПСЖ» вступил в официальные переговоры с немецким «РБ Лейпциг» по поводу возможного трансфера 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде в текущее летнее трансферное окно.

Ян Диоманде globallookpress.com

Руководство «быков» рассчитывает выручить от продажи полузащитника сборной Кот-д’Ивуара свыше 100 миллионов евро, однако готово пойти на снижение финансовых требований, если парижане согласятся на условие оставить футболиста в Германии в аренде еще на один полноценный сезон.

Высокий ценник на молодого игрока обусловлен его ярким выступлением в минувшем сезоне, в котором он принял участие в 32 официальных матчах за немецкий клуб во всех турнирах, сумев записать на свой счет 12 забитых мячей и оформить восемь результативных передач.