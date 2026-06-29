Французский вратарь Люка Шевалье не заявлял руководству «ПСЖ» о своем желании сменить клубную прописку в текущее трансферное окно, опровергнув слухи о возможном уходе.

Люка Шевалье globallookpress.com

По информации авторитетного издания Le Parisien, 24-летний голкипер по-прежнему пользуется полным доверием со стороны главного тренера парижан Луиса Энрике, а боссы столичной команды категорически исключают продажу или аренду футболиста. Подобная позиция клуба сохраняется даже несмотря на то, что по ходу минувшего игрового года француз полностью проиграл борьбу за место в стартовом составе российскому вратарю Матвею Сафонову.

Потеря статуса первого номера привела к тому, что Шевалье не появлялся на поле в официальных встречах за «ПСЖ» с 23 января, а его итоговая статистика в завершившемся розыгрыше французской Лиги 1 остановилась на отметке в 17 проведенных матчей.