Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников оценил выступление сборных Уругвая и Турции на ЧМ-2026. Обе команды не смогли выйти в плей-офф мундиаля.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Самая слабая сборная на групповом этапе? Новая Зеландия набрала одно очко, Узбекистан — ни одного… Сборная Кюрасао набрала одно очко, по игре они выглядели слабо. Турки в своем последнем матче обыграли США и порадовали болельщиков, не скажешь, что они слабые.

От Уругвая и Турции мы вообще ждали, что они пройдут дальше. Для меня они — самое главное разочарование турнира», — сказал Сенников «Матч ТВ».

1/16 финала ЧМ-2026 стартует 28 июня. В 22:00 мск начнется матч между сборными ЮАР и Канады.