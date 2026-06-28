Испанская «Севилья» предложила римскому «Лацио» приобрести защитника Кике Саласа, который одновременно является одной из главных трансферных целей московского «Спартака».

Кике Салас globallookpress.com

По информации издания La Lazio Siamo Noi, руководство андалусийцев пытается устроить торги и готово включить в сделку с итальянцами еще одного своего игрока обороны — 23-летнего Андреса Кастрина, параллельно рассматривая вариант обмена Саласа на коста-риканского нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.

Интерес к защитнику со стороны топ-клубов подогревается его успешным выступлением в минувшем сезоне, где он забил три гола в 28 матчах за «Севилью», при текущей рыночной стоимости в 14 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.