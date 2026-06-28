Турецкая федерация футбола (TFF) официально выразила доверие главному тренеру национальной сборной Винченцо Монтелле, приняв решение не отправлять итальянского специалиста в отставку.
Руководство организации согласовало с 52-летним наставником план реформ в команде, согласно которому он продолжит работу на своем посту, но полностью обновит состав тренерского штаба.
Поводом для кадровых перестановок послужило провальное выступление Турции на чемпионате мира 2026 года, где сборная вылетела на групповой стадии после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).