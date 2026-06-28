Поводом для кадровых перестановок послужило провальное выступление Турции на чемпионате мира 2026 года, где сборная вылетела на групповой стадии после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).

Руководство организации согласовало с 52-летним наставником план реформ в команде, согласно которому он продолжит работу на своем посту, но полностью обновит состав тренерского штаба.

Турецкая федерация футбола (TFF) официально выразила доверие главному тренеру национальной сборной Винченцо Монтелле , приняв решение не отправлять итальянского специалиста в отставку.

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