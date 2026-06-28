Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о предоставлении отдыха нападающему команды Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Криштиану привык быть в нужном месте в нужное время. Он дисциплинирован, он создает пространство на поле для своих товарищей по команде. Его физическое и ментальное состояние не вызывают сомнений. Нам, возможно, придется внести изменения в следующем матче, но мы принимаем каждое решение на основе имеющейся у нас информации», — цитирует Мартинеса известный инсайдер Фабрицио Романо.

По итогам групповой стадии португальцы заняли второе место в квартете K и теперь сыграют в 1/16 финала против сборной Хорватии.