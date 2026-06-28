Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса в текущее трансферное окно.

Кертис Джонс globallookpress.com

По информации Calcio Mercato, «канониры» составили конкуренцию миланскому «Интеру» в борьбе за 25-летнего английского хавбека, за которого мерсисайдский клуб рассчитывает получить порядка 40 миллионов евро.

Для мерсисайдцев трансфер может стать возможностью заработать на своем воспитаннике, чей контракт истекает летом 2027 года и который успел забить 22 мяча и отдать 25 голевых передач в 228 матчах за родной клуб.