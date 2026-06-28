На центрального полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса появился ещё один претендент — «Ноттингем Форест», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Кёртис Джонс globallookpress.com

После того как Эллиот Андерсон был продан за внушительную сумму в «Манчестер Сити», «лесники» получили возможность усилить состав качественными футболистами. На приобретении Джонса настаивает главный тренер «Ноттингема» Витор Перейра.

Ранее об интересе к полузащитнику заявляли «Арсенал» и «Интер». Известно, что «Ливерпуль» готов отпустить Джонса за 45 млн евро.