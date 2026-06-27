Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался об игре сборной Марокко на чемпионате мира.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Если брать систему и организации игры, то лучшая команда на чемпионате мира — Марокко. Насыщение средней части поля треугольниками, без крайних вингеров, смещение зон "шире-уже" — это наше всё.

Кто играет в мой футбол? Как и сказал — Марокко. Похожая структура футбола. Мне нравится. У них владение через контроль мяча пасом, включения на скорости инсайдов вперёд, индивидуальные врывания, треугольник выстроены. Это то, что я хочу видеть. Я стараюсь ставить такой футбол, обучать этому.

Сейчас марокканский футбол на подъёме. Главный тренер сборной у них марокканец, свой. Системность у них есть. Надо изучать и думать не только нам, а всем, как небольшая страна сумела достичь такого уровня футбола. Нам тоже надо подсмотреть, этим всегда надо заниматься. Можно увидеть нюансы, которые помогут улучшить своё», — приводит слова Ташуева « Советский спорт ».

Напомним, что сборная Марокко набрала 7 очков, заняла 2-е место в своей группе и вышла в плей-офф ЧМ-2026.