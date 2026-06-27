Капитан национальной команды Ирана Мехди Тареми выступил с жесткой критикой в адрес ФИФА и оргкомитета чемпионата мира 2026 года. Громкое заявление форвард сделал после ничейного матча со сборной Египта (1:1) в Сиэтле.

Мехди Тареми globallookpress.com

«Мы жалуемся на это с самого начала. Это катастрофа, а не чемпионат мира. Катастрофа. Мы профессиональные игроки на профессиональном турнире, это неправильно, это несправедливо. Если ФИФА считает это справедливым — хорошо для них. Но это несправедливо. Кто хочет нам помочь? Никто не помогает. Никто. Кто должен решать эти проблемы за нас? ФИФА? Не знаю. США. Не знаю — назовите мне хоть одно имя. Инфантино приходил в нашу раздевалку после первой игры и сказал, что решит все проблемы, но на деле ФИФА ничего не сделала», — приводит слова Тареми Daily Mail.

Несмотря на потерю очков, Иран сохраняет шансы на продолжение борьбы. Имея в активе три балла, команда теперь ожидает исхода встреч в других квартетах, чтобы попытаться пройти в 1/16 финала в числе восьми лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.