Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении Артема Дзюбу в столичный клуб.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба — великий игрок. Но я также считаю, что на протяжении всей российской истории были и другие великие игроки, которые побеждали по всей Европе. Дзюба не выступал в высших лигах и поэтому не смог продемонстрировать свой потенциал в противостоянии с лучшими игроками. Но это не отменяет его величия, он многого добился.

Смог бы он сейчас усилить "Спартак"? Я не знаю его текущего уровня физической подготовки! Но это вполне возможно, почему нет?» — цитирует Рианчо «Советский спорт».

Напомним, что 37-летний Дзюба является свободным агентом после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона. Форвард является воспитанником «Спартака».