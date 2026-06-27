Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча против Франции в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Грэм Поттер globallookpress.com

«Это будет фантастический матч — из тех, о которых мечтаешь в детстве. Играть в Нью-Джерси против Франции в матче плей-офф на чемпионате мира — такую вывеску сложно перебить. Это одна из сильнейших команд мира, мы, конечно, относимся к ним с огромным уважением, но очень ждем эту игру.

У них игроки мирового класса в каждой линии. Они уже выигрывали чемпионат мира, у них есть тренер, который знает, как побеждать в таких матчах, так что это невероятный вызов. Но именно такого и ждешь от матча плей-офф на чемпионате мира», — цитирует Поттера пресс-служба cборной Швеции.

Матч Франция — Швеция состоится в ночь на 1 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.