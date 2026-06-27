«Пари Сен-Жермен» лидирует в споре за подписание вингера «Монако» Магнеса Аклиуша.

Магнес Аклиуш globallookpress.com

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, парижане опережают в борьбе за футболиста два клуба английской Премьер-лиги. Сам 24-летний французский полузащитник ранее уже открыто заявлял о намерении сменить команду в летнее трансферное окно 2026 года. На данный момент руководство «Монако» ожидает официальных предложений.

Аклиуш является воспитанником монегасков и считается одним из главных талантов страны. В минувшем сезоне вингер отыграл за «Монако» 43 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 7 забитых мячей и 11 результативных передач.