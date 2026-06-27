Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о выходе Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Ребята бьются. Организованные, неуступчивые и хорошо играют в обороне. Им очень сложно забить. Звезд там нет, но команда проявила морально-волевые качества. Каждый матч игроки выходят как на последний бой. Вот так бывает в футболе. Неожиданно для всех Кабо-Верде выходит в плей-офф, можно страну с этим поздравить», — приводит слова Колыванова « Спорт-Экспресс ».

Напомним, что национальная команда Кабо-Верде с тремя очками в активе заняла вторую строчку в своей группе и в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграет против сборной Аргентины.