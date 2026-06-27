Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче между сборными Португалии и Колумбии.

Алексей Гасилин globallookpress.com

«С предвкушением хочу посмотреть этот футбол. Как обыватель, настраиваюсь на результативный матч. Все‑таки Португалии надо побеждать. Есть разница — играть с Францией, Англией и Испанией или в четвертьфинале выйти на Месси. Противостояние Аргентины и Португалии должно случиться на этом чемпионате мира. Мы живем и наслаждаемся эпохой двух величайших футболистов. Ночью все должны встать и болеть за победу Португалии над Колумбией, чтобы мы увидели матч ¼ финала ЧМ — Месси против Роналду. Всех призываю к этому! Если этого не случится, футбольная вселенная многое потеряет. Думаю, Португалия выиграет 2:1, и Криштиану забьет», — цитирует Гасилина « Матч ТВ ».

Матч Португалия — Колумбия состоится этой ночью, 28 июня. Начало — в 02:30 мск.