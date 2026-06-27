Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в субботу вернулся в расположение национальной команды, которая базируется в американском Бостоне в рамках ЧМ-2026.

Дидье Дешам globallookpress.com

О возвращении 57-летнего специалиста официально объявила пресс-служба сборной. Напомним, наставник временно покидал команду из-за смерти матери. Дешам провел во Франции четыре дня с семьей до похорон, которые состоялись в прошлую пятницу в Англете. Именно в этот день французская сборная под руководством ассистента Ги Стефана разгромила Норвегию со счетом 4:1 в финальном туре группового раунда.

В рамках стадии 1/16 финала мирового первенства подопечные Дешама сразятся со сборной Швеции, матч пройдёт в Ист-Ратерфорде.