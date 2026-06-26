Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о выступлении сборной Туниса на чемпионате мира-2026.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Меня сильно разочаровывает сборная Туниса. Там только поменялся тренер, и я вижу, что новый специалист находится в полной растерянности. Он понимает, что в команде разрозненность. Игроки даже не понимают, как играть при стандартных положениях. Ощущение, что с ними никто и не работал. Не могу понять, к чему готовилась Туниса. Это самое большое разочарование этого чемпионата мира для меня», — цитирует Тедеева «Чемпионат».

Тунис завершил выступление на мундиале, не набрав ни одного очка в трех матчах группового этапа. Североафриканская команда заняла последнее место в квартете с Нидерландами, Японией и Швецией.