Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры защитника ЦСКА Мойзеса. По мнению специалиста, бразилец обладает качествами, которые могли бы усилить состав петербургского «Зенита».

Геннадий Орлов globallookpress.com

Эксперт отдельно выделил характер футболиста, его надежность в единоборствах и активность при подключениях к атакующим действиям. Орлов считает, что Мойзес является универсальным и полезным исполнителем для любой команды высокого уровня.

«Мойзес из ЦСКА — очень хороший игрок, мне нравится его манера. Я не раз говорил, что такой футболист пригодился бы "Зениту". Это настоящий боец, которого трудно пройти, он постоянно работает и впереди», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В минувшем сезоне питерский клуб стал чемпионом России, а ЦСКА финишировал на пятом месте.