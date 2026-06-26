Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры защитника ЦСКА Мойзеса. По мнению специалиста, бразилец обладает качествами, которые могли бы усилить состав петербургского «Зенита».
Эксперт отдельно выделил характер футболиста, его надежность в единоборствах и активность при подключениях к атакующим действиям. Орлов считает, что Мойзес является универсальным и полезным исполнителем для любой команды высокого уровня.
«Мойзес из ЦСКА — очень хороший игрок, мне нравится его манера. Я не раз говорил, что такой футболист пригодился бы "Зениту". Это настоящий боец, которого трудно пройти, он постоянно работает и впереди», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
В минувшем сезоне питерский клуб стал чемпионом России, а ЦСКА финишировал на пятом месте.