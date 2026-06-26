Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о проходящем в эти дни чемпионате мира.

Гари Невилл globallookpress.com

«Все, конечно же, говорят про Роналду, Месси, но я думаю, это турнир Мбаппе. Он особенным образом проявил себя в последнем финале в Катаре . Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно.

Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Я считаю, он выиграет чемпионат для Франции», — приводит слова Невилла The Overlap.

Напомним, что Килиан Мбаппе на ЧМ-2026 уже успел отметиться двумя дублями и забил четыре мяча в двух матчах.