Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Норвегии и Франции на ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Если заходить издалека, то про ту же Турцию многие кричат, что команда провалилась на чемпионате мира. Но она в каждом матче превосходила соперников по игре. Вчера они обыграли сборную, которая находится на первом месте в группе. На любых турнирах такое случается. Ту же ситуацию мы увидели в матче Эквадор — Германия. Возвращаясь к игре, конечно, Франция сильнее Норвегии, но имеет ли смысл французам упираться? Ничья устроит всех, потому что командам нужно экономить силы перед следующими матчами. На их месте, я бы дал ключевым игрокам отдохнуть, как это сделала Испания. Какой смысл нестись в атаку, если тебя все устраивает? Я думаю, Франция с Норвегией все-таки сыграют спокойнее», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч Норвегия — Франция состоится сегодня, 26 июня, и начнется в 22:00 мск.