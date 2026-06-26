Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об интересе ЦСКА и «Локомотива» к защитнику Мохамеду Аззи.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Официальных предложений от этих клубов у нас нет. Мы спокойно относимся к тому, что нашими игроками интересуются. Если это будет хорошее предложение, мы всегда будем рассматривать его.

Как лидер команды, он, естественно, вызывает интерес. Он ярко себя проявил. Официальное предложение по нему есть, но оно нас не устраивает», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Аззи принял участие в 34 матчах за «Динамо», в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.