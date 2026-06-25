Российский комментатор Тимур Журавель высказался о первом матче Неймара за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026.

34-летний форвард вышел на замену в заключительной части встречи третьего тура группового этапа против Шотландии. Нападающий появился на поле на 76-й минуте, однако не отметился результативными действиями.

Журавель считает, что Неймар в нынешнем составе «селесао» пока не способен оказывать серьезное влияние на игру команды.

«Неймар в этой сборной абсолютно декоративен. На игру влиять он не способен, никакой роли на поле у него нет. Взят он на ЧМ, потому что не взять нельзя», — написал комментатор в социальных сетях.

Для Неймара этот матч стал первым за национальную команду с 2023 года после длительного периода восстановления от травм.