Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал яркое выступление форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 против Узбекистана.

Майкл Оуэн globallookpress.com

Португальская команда одержала уверенную победу со счётом 5:0, а 41-летний ветеран оформил дубль и стал одним из главных героев встречи.

По словам Оуэна, критика в адрес Роналду после первого матча турнира была преждевременной.

«Я уже говорил, что было смешно списывать Роналду со счетов после того, как он не забил в первом матче мундиаля с ДР Конго», — цитирует бывшего форварда Daily Mail.

После двух туров группового этапа португальцы имеют в активе четыре очка и продолжают борьбу за выход в плей-офф.