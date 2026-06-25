Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о слухах по поводу возможного трансфера игрока «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Слишком много говорили о Батракове и "ПСЖ". Кто-то даже преподносил это как уже состоявшийся факт. Послушайте, это "ПСЖ" — у них там под двадцать таких Батраковых в трансферных списках. Понятно, что в этот клуб так просто не попасть. Батраков потенциально мог бы там играть, но, опять же, сейчас такие запросы у игроков.

Может, интерес и был, но агенты столько денег запросили за трансфер, что в "ПСЖ" помахали ручкой и переключились на другого игрока. Сейчас балом правят деньги. Российские футболисты в этом смысле слишком избалованы. У нас такого не было. Тот же Батраков может провести всю карьеру в РПЛ и заработать больше, чем в Европе», — цитирует Мостового «Советский спорт».

В минувшем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 36 встреч во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.