Сборная Марокко одержала победу над командой Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Марокко — Гаити
Марокко — Гаити globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 10-й минуте гаитянами. Дюверн на правом фланге получил пас накоротке от Казимира и от лицевой линии прострелил к ближней штанге. Буну неловко сыграл и не смог перехватить этот мяч, а Жозеф забил пяткой. Гол засчитали на голкипера.

На 39-й минуте марокканцы отыгрались. Эль-Ханнус прошёл вдоль левого края штрафной и плотно пробил оттуда, мяч зацепил соперника, полетел под перекладину — Плесид вытащил, но Хакими был на добивании, влетев вместе с мячом в сетку.

На 43-й минуте сборная Гаити вновь повела. Дюверн выиграл борьбу за мяч на подступах к штрафной и из центра сделал скидку головой чуть правее. Вильсон Изидор остановил мяч и вторым касанием оформил великолепный гол в левую девятку.

В добавленное к первому тайму время Амрабат со своей половины поля отпасовал на ход Хакими на правый фланг, Ашраф разогнался и на бегу прострелил к дуге штрафной Гаити — Диас не дотянулся, зато набежавший из глубины Сайбари мощнейшим ударом вколотил мяч в левый нижний угол мимо голкипера.

На 78-й минуте марокканцы впервые вышли вперед. Риад затылком продлил навес со стандарта. Мяч прилетел во вратарскую, где Рахими с разворота красиво пробил в правый угол с небольшим рикошетом от ноги Эксперьянса.

А на 89-й минуте Жессим Яссин установил окончательный счет.

Результат матча

МароккоРабатМарокко4:2ГаитиГаитиПорт-о-Пренс
1:0 Ашраф Хакими 39' 1:1 Вильсон Изидор 43' 2:1 Исмаэль Сайбари 45+1' 3:1 Суфьян Рахими 78' 4:1 Жессим Яссин 89'
Марокко:  Яссин Буну,  Ашраф Хакими,  Редуан Халал,  Шади Риад,  Анасс Салах-Эддин (Самир эль Мурабет 83'),  Нейл Эль-Айнауи (Нуссайр Мазрауи 83'),  Софьян Амрабат,  Браим Диас (Аззедин Унаи 70'),  Исмаэль Сайбари (Суфьян Рахими 70'),  Билаль эль-Ханнус,  Айюб Эль-Кааби (Жессим Яссин 70')
Гаити:  Джонни Плесид,  Мартин Эксперьянс,  Ханнес Делькруа,  Рикардо Ад,  Жан-Кевин Дюверн (Доминик Симон 80'),  Ленни Жозеф (Францди Пьерро 83'),  Жанрикне Беллегард,  Денли Жан Жак (Карлан Аркус 80'),  Вильсон Изидор (Луисиус Дон Дидсон 67'),  Рюбен Провиданс (Даккенс Назон 67'),  Хосуэ Казимир
Жёлтые карточки:  Джонни Плесид 79' (Гаити),  Даккенс Назон 80' (Гаити),  Хосуэ Казимир 90+3' (Гаити)

Сборная Марокко набрала 7 очков и заняла второе место в группе С. В 1/16 финала она 30 июня сыграет с победителем группы F. Сборная Гаити с 0 очков закончила выступление на турнире.