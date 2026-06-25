Сборная Марокко одержала победу над командой Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 10-й минуте гаитянами. Дюверн на правом фланге получил пас накоротке от Казимира и от лицевой линии прострелил к ближней штанге. Буну неловко сыграл и не смог перехватить этот мяч, а Жозеф забил пяткой. Гол засчитали на голкипера.
На 39-й минуте марокканцы отыгрались. Эль-Ханнус прошёл вдоль левого края штрафной и плотно пробил оттуда, мяч зацепил соперника, полетел под перекладину — Плесид вытащил, но Хакими был на добивании, влетев вместе с мячом в сетку.
На 43-й минуте сборная Гаити вновь повела. Дюверн выиграл борьбу за мяч на подступах к штрафной и из центра сделал скидку головой чуть правее. Вильсон Изидор остановил мяч и вторым касанием оформил великолепный гол в левую девятку.
В добавленное к первому тайму время Амрабат со своей половины поля отпасовал на ход Хакими на правый фланг, Ашраф разогнался и на бегу прострелил к дуге штрафной Гаити — Диас не дотянулся, зато набежавший из глубины Сайбари мощнейшим ударом вколотил мяч в левый нижний угол мимо голкипера.
На 78-й минуте марокканцы впервые вышли вперед. Риад затылком продлил навес со стандарта. Мяч прилетел во вратарскую, где Рахими с разворота красиво пробил в правый угол с небольшим рикошетом от ноги Эксперьянса.
А на 89-й минуте Жессим Яссин установил окончательный счет.
Результат матча
Сборная Марокко набрала 7 очков и заняла второе место в группе С. В 1/16 финала она 30 июня сыграет с победителем группы F. Сборная Гаити с 0 очков закончила выступление на турнире.