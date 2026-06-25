Сборная Марокко одержала победу над командой Гаити (4:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Марокко — Гаити globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 10-й минуте гаитянами. Дюверн на правом фланге получил пас накоротке от Казимира и от лицевой линии прострелил к ближней штанге. Буну неловко сыграл и не смог перехватить этот мяч, а Жозеф забил пяткой. Гол засчитали на голкипера.

На 39-й минуте марокканцы отыгрались. Эль-Ханнус прошёл вдоль левого края штрафной и плотно пробил оттуда, мяч зацепил соперника, полетел под перекладину — Плесид вытащил, но Хакими был на добивании, влетев вместе с мячом в сетку.

На 43-й минуте сборная Гаити вновь повела. Дюверн выиграл борьбу за мяч на подступах к штрафной и из центра сделал скидку головой чуть правее. Вильсон Изидор остановил мяч и вторым касанием оформил великолепный гол в левую девятку.

В добавленное к первому тайму время Амрабат со своей половины поля отпасовал на ход Хакими на правый фланг, Ашраф разогнался и на бегу прострелил к дуге штрафной Гаити — Диас не дотянулся, зато набежавший из глубины Сайбари мощнейшим ударом вколотил мяч в левый нижний угол мимо голкипера.

На 78-й минуте марокканцы впервые вышли вперед. Риад затылком продлил навес со стандарта. Мяч прилетел во вратарскую, где Рахими с разворота красиво пробил в правый угол с небольшим рикошетом от ноги Эксперьянса.

А на 89-й минуте Жессим Яссин установил окончательный счет.

Результат матча Марокко Рабат 4:2 Гаити Порт-о-Пренс 1:0 Ашраф Хакими 39' 1:1 Вильсон Изидор 43' 2:1 Исмаэль Сайбари 45+1' 3:1 Суфьян Рахими 78' 4:1 Жессим Яссин 89' Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Редуан Халал, Шади Риад, Анасс Салах-Эддин ( Самир эль Мурабет 83' ), Нейл Эль-Айнауи ( Нуссайр Мазрауи 83' ), Софьян Амрабат, Браим Диас ( Аззедин Унаи 70' ), Исмаэль Сайбари ( Суфьян Рахими 70' ), Билаль эль-Ханнус, Айюб Эль-Кааби ( Жессим Яссин 70' ) Гаити: Джонни Плесид, Мартин Эксперьянс, Ханнес Делькруа, Рикардо Ад, Жан-Кевин Дюверн ( Доминик Симон 80' ), Ленни Жозеф ( Францди Пьерро 83' ), Жанрикне Беллегард, Денли Жан Жак ( Карлан Аркус 80' ), Вильсон Изидор ( Луисиус Дон Дидсон 67' ), Рюбен Провиданс ( Даккенс Назон 67' ), Хосуэ Казимир Жёлтые карточки: Джонни Плесид 79' (Гаити), Даккенс Назон 80' (Гаити), Хосуэ Казимир 90+3' (Гаити)

Статистика матча 11 Удары в створ 2 6 Удары мимо 4 69 Владение мячом 31 9 Угловые удары 1 5 Офсайды 0 10 Фолы 18

Сборная Марокко набрала 7 очков и заняла второе место в группе С. В 1/16 финала она 30 июня сыграет с победителем группы F. Сборная Гаити с 0 очков закончила выступление на турнире.