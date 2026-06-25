Лондонский «Челси» летом намерен подписать центрального защитника «Кристал Пэлас» и сборной Франции Максанса Лакруа, сообщает TEAMtalk.

Максанс Лакруа globallookpress.com

По данным источника, сейчас стороны ведут активные переговоры о трансфере, а сам 26‑летний игрок выразил желание перебраться в стан «синих».

В этом сезоне Лакруа сыграл 55 матчей за свой клуб, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает защитника в 50 млн евро. Сейчас он находится в составе Франции на ЧМ‑2026.