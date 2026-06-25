В летнее трансферное окно «Краснодар» готов отпустить двух своих футболистов, сообщает «СЭ».

Олакунле Олусегун globallookpress.com

По данным источника, речь идёт о форвардах Олакунле Олусегуне и Дэвиде Кобнане Мозесе. Речь об их аренде или полноценной продаже.

24‑летний Олусегун минувший сезон отыграл на правах аренды за «Пари НН», сыграл там 31 матч, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

23‑летний Мозес провёл этот сезон за «быков», где сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.