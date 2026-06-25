Экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру аргентинского форварда Лионеля Месси на текущем мундиале.

Лионель Месси globallookpress.com

«Месси? Наблюдать за его игрой — это что-то потрясающее. Кто-то говорит, что Лео ходит пешком по полю. Я же считаю, что он сканирует поле. Думаю, он измеряет расстояния.

Месси точно знает, где ему нужно находиться в том или ином моменте. Очень круто, что мы застали его эпоху», — цитирует Клоппа Sky Sports.

На ЧМ-2026 Месси в двух встречах забил пять голов. Ранее Лионель отметился хет-триком в ворота Алжира, а также сделал дубль в матче с Австрией.