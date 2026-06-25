Завершились матчи 3-го тура в группе С на Чемпионате мира по футболу 2026-го года.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

После трех туров в группе С сборная Бразилии заняла 1-е место, набрав 7 очков. На групповом этапе «селесао» сыграли вничью с Марокко (1:1), и с одинаковым счетом 3:0 обыграли Гаити и Шотландию. В 1/16 финала бразильцы сыграют 29 июня с командой, занявшей второе место в группе F.

Сборная Марокко также сыграет в плей-офф мундиаля, заняв 2-е место в группе С с 7 баллами в активе. Африканская команда одолела сборную Шотландии (1:0) и победила команду Гаити (4:2). В 1/16 финала она 30 июня сыграет с победителем группы F.

Шотландцы расположились на 3-й строчке с 3 очками в копилке. На данный момент сборная на 6-м месте в рейтинге национальных команд, занявших третьи места в своих группах. Напомним, что проходят в плей-офф 8 команд.

Сборная Гаити заняла последнее 4-е место с одним очком в активе. За 3 матча на групповой стадии национальная команда пропустила 8 голов при двух забитых.

Помимо сборных Бразилии и Марокко, участие в плей-офф ЧМ-2026 также гарантировали сборные Мексики (группа А), Швейцарии, Канады (обе сборные — в группе В), США (группа D), Германии (группа E), Франции, Норвегии (обе сборные — в группе I), Аргентины (группа J) и Колумбии (группа K).