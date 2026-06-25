Молодой защитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании Пау Кубарси признался, что его главной футбольной мечтой является встреча на поле против Лионеля Месси.

Пау Кубарси globallookpress.com

«Это была бы мечта, особенно потому, что это означало бы, что я выступаю в финале чемпионата мира. Это был бы шанс выиграть. Если бы это был матч против Месси, это было бы воплощение детской мечты», — сказал Кубарси Diario Sport.

Испанцы в группе H сначала сыграли вничью со сборной Кабо-Верде, а затем уверенно разгромили команду Саудовской Аравии. Свой заключительный матч в квартете «Красная фурия» проведет против Уругвая.

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси также демонстрирует чемпионский ход в своей группе J. Действующие обладатели титула уже одержали две уверенные победы, поочередно переиграв соперников из Алжира и Австрии. Впереди у южноамериканцев осталась игра против Иордании.