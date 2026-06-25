Молодой защитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании Пау Кубарси признался, что его главной футбольной мечтой является встреча на поле против Лионеля Месси.
«Это была бы мечта, особенно потому, что это означало бы, что я выступаю в финале чемпионата мира. Это был бы шанс выиграть. Если бы это был матч против Месси, это было бы воплощение детской мечты», — сказал Кубарси Diario Sport.
Испанцы в группе H сначала сыграли вничью со сборной Кабо-Верде, а затем уверенно разгромили команду Саудовской Аравии. Свой заключительный матч в квартете «Красная фурия» проведет против Уругвая.
Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси также демонстрирует чемпионский ход в своей группе J. Действующие обладатели титула уже одержали две уверенные победы, поочередно переиграв соперников из Алжира и Австрии. Впереди у южноамериканцев осталась игра против Иордании.