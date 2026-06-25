Полузащитник мадридского «Атлетико» и национальной сборной Испании Алекс Баэна высказался по поводу возможного трансфера своего партнера по команде Хулиана Альвареса.

Алекс Баэна globallookpress.com

«Нет, я бы не продал никого из своих партнеров. Если думать как клуб, я бы никогда не продавал своих игроков прямым конкурентам. В АПЛ? Нет, будь моя воля, вообще никуда. Пусть остается. Я бы его цепями приковал. Но по-человечески, если он хочет идти за своей мечтой, что мы можем сделать? Обсуждал ли я это с ним? Нет. Я ничего не знал. Возможно, он недоволен, потому что это был не лучший сезон для него», — сказал Баэна El Partizado de COPE.

Ранее сам аргентинский нападающий публично сообщил руководству и болельщикам о своем твердом намерении сменить клубную прописку в ближайшее время. Футболист открыто заявил прессе о желании покинуть «Атлетико» ради нового вызова в карьере.