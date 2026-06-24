Голкипер сборной Сенегала Эдуар Менди не сможет помочь своей команде в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Ирака.

Эдуар Менди globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба сенегальской национальной команды, 34-летний вратарь получил травму колена в игре второго тура с Норвегией и выбыл из строя. Повреждение произошло во втором тайме встречи, завершившейся поражением африканской сборной со счётом 2:3.

Таким образом, Менди пропустит важнейший поединок с Ираком, который состоится 26 июня. Потеря основного голкипера может серьёзно сказаться на шансах сенегальцев, учитывая турнирную ситуацию команды.

После двух туров сборная Сенегала не набрала ни одного очка и занимает одно из последних мест в группе. Лидерами квартета являются Франция и Норвегия, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, набрав по шесть баллов. Для сенегальцев встреча с Ираком станет последней возможностью завершить выступление на турнире на позитивной ноте и избежать третьего поражения подряд.