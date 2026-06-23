Российский тренер Рашид Рахимов оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2026-го года.

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

«Сейчас Мбаппе стал намного мудрее и опытнее. Это уже его третий чемпионат мира, и чемпионом мира уже стал.

Мне кажется, с той сборной, которая сегодня есть, он может составить конкуренцию как раз и Месси, и вообще на ЧМ», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Напомним, что Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала (3:1), а также отметился двумя забитыми мячами в матче против Ирака (3:0). Форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Сборная Франции занимает 1-е место в группе I с 6-ю очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Норвегии 26-го июня. senteam