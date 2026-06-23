Российский тренер Игорь Колыванов высказался о шансах француза Килиана Мбаппе опередить по количеству голов аргентинца Лионеля Месси и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Мне кажется, что в долгую Мбаппе сможет обогнать Месси, только если Лионель не захочет еще четыре года поиграть.

Но у Мбаппе есть все шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата мира всех времен. Сейчас сделать это легче, потому что стало больше не очень серьезных соперников», — сказал Колыванов «СЭ».

Сейчас у Месси 18 голов на чемпионатах мира, а у Мбаппе 16 мячей.