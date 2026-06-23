Известный российский игрок и тренер Сергей Кирьяков считает, что чемпионат мира 2026 года выглядит чересчур раздутым, и на нём присутствуют много откровенно слабых сборных.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Хорошие матчи на чемпионате мира чередуются с откровенно слабыми. Турнир раздут по количеству команд. Часть сборных вообще не соответствует уровню такого соревнования. Из‑за этого стало меньше интересных матчей. В основном интерес вызывают игры топ‑сборных. Небольшая интрига была после матча Испании и Кабо‑Верде, когда испанцы потеряли важные очки. Но потом всё расставили по своим местам в игре с Саудовской Аравией.

Ждём побыстрее плей‑офф. Там уже будет интрига в каждом матче, где идёт речь о вылете. Интереса будет намного больше. После чемпионата мира будут сделаны выводы. Много критических стрел последует в адрес ФИФА с учётом количества команд. Наверняка будут приниматься решения, чтобы сократить такое количество сборных», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Впервые в истории чемпионатов мира в турнире принимают участие 48 сборных, разбитых на 12 групп. Финал мундиаля состоится 19 июля, действующим чемпионом является Аргентина.