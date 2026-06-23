Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал рекорд аргентинца Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Напомним, что 38-летний Месси сделал дубль в матче с Австрией. Теперь на его счету 18 голов на мундиалях, что является абсолютным рекордом.

«В этом никогда не было сомнений. Бывают моменты, когда он выглядит обычным человеком, не забивая пенальти, но есть моменты, когда он не выглядит как человек, это Месси.

Это его чемпионат мира, и они еще не играли против Иордании, так что я не знаю, чем это закончится. Пять голов в двух матчах — у меня ноль голов за два чемпионата мира. Я рад за него и надеюсь, что он продолжит в том же духе.

Через пару дней у него день рождения, поэтому пусть наслаждается. Мы все наслаждаемся, глядя на его игру. Это просто потрясающе, нет слов», — отметил Ибрагимович в эфире FOX Sports.