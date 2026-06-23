Махачкалинское «Динамо» назвало список футболистов, которые начнут подготовку к новому сезону. Всего там присутствует 26 игроков.

Вадим Евсеев — тренер «Динамо» Мх globallookpress.com

Вратари: Давид Волк, Зайнудин Зайнудинов, Никита Карабашев, Тимур Магомедов.

Защитники: Мохамед Аззи, Муталип Алибеков, Ильяс Ахмедов, Сослан Кагермазов, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Арсен Шихалиев.

Полузащитники: Абдулла Ашуров, Никита Глушков, Абдулпаша Джабраилов, Джавад, Кирилл Зинович, Ражаб Магомедов, Дайя Мешид, Хуссем Мрезиг.

Нападающие: Гамид Агаларов, Миро, Сердер Сердеров, Кирилл Помешкин.

Сейчас дагестанский клуб проходит медосмотр и начал тренировки. Первый сбор бело‑голубых пройдёт в Санкт‑Петербурге до 4 июля. После этого последует два дня отдыха, и с 7 по 17 июля команда снова будет тренироваться в Северной Пальмире.

На сборах нет защитника Идара Шумахова и полузащитника Никиты Воронина, которые восстанавливаются после травм, и нападающего Хазема Мастури, который в составе Туниса играет на ЧМ‑2026.