Защитник «Бернли» Кайл Уокер высказался об игре форварда сборной Аргентины ЛионеляМесси.

Лионель Месси globallookpress.com

«Лучший игрок, против которого я играл? Конечно же, я назову Месси! То, что он делает с мячом, просто пугает, так не бывает. Люди постоянно списывают его со счетов, утверждая, что он уже староват. Вероятно, это его последний чемпионат мира, но если учесть всё, чего он достиг на протяжении карьеры…

И если Аргентина защитит титул чемпионов мира, как же красиво будет это выглядеть для Месси. Но, надеюсь, этого не случится и Англия выиграет! Однако достижения этого человека в мире футбола невероятны». — приводит слова Уокера talkSPORT.

Напомним, что Месси забил пять мячей в двух стартовых матчах ЧМ-2026 и является лучшим бомбардиром турнира. Также он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 18 голами.