Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался об игре Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на ЧМ-2026.

Майкл Оуэн globallookpress.com

«Криштиану Роналду не помогло то, что Лионель Месси сделал хет-трик за день до матча Португалии. Но я не принимаю критику в его адрес.

Португалия была не слишком хороша в матче с ДР Конго, который закончился 1:1, и после игры многое свелось к Роналду и разговорам о том, что он стал проблемой для команды.

Но разве он в какой-то степени не всегда играл именно так? Он никогда не был футболистом, особенно в последние годы, который постоянно участвует в игре. Зато он проявляет себя в большие моменты. Если он не забивает, слишком легко свалить все на Роналду. В 41 год его, конечно, будут ставить под сомнение.

Но сколько раз уже было так, что после этого он в следующей игре заставлял всех замолчать? Если ты выпускаешь Роналду, то должен понимать, зачем он на поле. И я не удивлюсь, если он ответит собственным хет-триком в матче с Узбекистаном», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

Напомним, что в первой игре сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а в следующем матче сразится против Узбекистана.