Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев рассказал, что внимательно следит за сборной Кюрасао на чемпионате мира 2026 года, так как её возглавляет Дик Адвокат.

Дик Авдокат globallookpress.com

«Кюрасао набрало первое очко на чемпионате мира. Эта команда попала на турнир только благодаря таланту Дика Адвоката. Сборная Кюрасао демонстрирует всё, на что способна. Игроки показывают свои максимальные возможности как в командной игре, так и в индивидуальных действиях — чтобы засветиться и попасть в большой клуб.

Мы видели, как после первого гола Кюрасао на чемпионате мира Дик Адвокат прослезился от волнения. Кто когда мог сказать, что такой маленький островок попадёт на чемпионат мира, а он попал! Конечно, мы переживаем за Дика Адвоката. Когда сборная под его руководством выступала на турнире, я всегда болел за Дика Адвоката. Честно могу признаться!» — сказал Газзаев «Чемпионату».

71‑летний Газзаев и 78‑летний Адвокат были непримиримыми соперниками в российском чемпионате, когда первый возглавлял ЦСКА, а второй — «Зенит». После двух туров у Кюрасао пока одно очко после ничьей с Эквадором. В третьем матче на мундиале дружина Адвоката сразится с Кот‑д’Ивуаром 25 июня в 23:00 (мск).