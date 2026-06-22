Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о составе команды на предстоящий матч ЧМ-2026 против Ирака.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Речь идёт об управлении командой; нельзя отнимать место у одного игрока и отдавать другому. Приоритет — квалификация футболистов, но это не мешает нам ставить перед собой и другие цели в этом матче. Стартовый состав с Сенегалом не может играть в каждом матче. В обойме сборной около 20 игроков, поэтому мне, возможно, придётся внести изменения», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Матч Франция — Ирак состоится во вторник, 23 июня. Начало — в 00:00 мск.