Известный в прошлом валлийский полузащитник Гарет Бэйл назвал главное тренерское качество Карло Анчелотти, благодаря которому он добивается больших успехов в любом топовом клубе.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Карло — просто великолепный тренер. Он понимает психологию и давление, которое оказывается на футболистов. Он выстраивает такие отношения с игроками, что они чувствуют: он действительно о них заботится. Иногда футболисты не в форме, но Карло знает, как поддержать их и мотивировать.

В таком большом клубе, как "Реал Мадрид", не нужно по‑настоящему тренировать. Нужно управлять эго. Вот почему он так успешен в крупнейших клубах», — приводит слова Бэйла The Athletic.

Сейчас Анчелотти возглавляет сборную Бразилии. В своей тренерской карьере он тренировал «Ювентус», «Милан», «Баварию», «Челси», «ПСЖ» и мадридский «Реал».