Сборная Марокко продолжает свое успешное выступление на чемпионате мира. Во втором туре группового этапа африканская команда одержала минимальную победу над Шотландией со счетом 1:0.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

Единственный и победный мяч на 72-й минуте встречи забил 25-летний атакующий полузащитник Исмаэль Сайбари, чей громкий трансфер в мюнхенскую «Баварию» за 55 миллионов евро уже согласован

Благодаря этому успеху Сайбари установил уникальное достижение, став единственным футболистом на текущем мундиале, кому удалось забрать награду лучшему игроку матча в двух турах подряд. Напомним, что в стартовой игре турнира против Бразилии, которая завершилась вничью 1:1, хавбек также отметился забитым голом и получил аналогичный индивидуальный приз от ФИФА.

Этот результат позволил марокканцам набрать 4 очка после двух туров и уверенно закрепиться на второй строчке в турнирной таблице группы C.