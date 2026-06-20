Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Швеции (5:1).

Коди Гакпо globallookpress.com

27-летний форвард сделал дубль и отметился результативной передачей в этой игре, чем помог своей команде победить.

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.