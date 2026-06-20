Лондонский «Арсенал» представил болельщикам эксклюзивный VIP-пакет на домашние матчи сезона-2026/27, сообщает The Touchline.

Микель Артета globallookpress.com

Он позволит фанатам наблюдать за играми на стадионе «Эмирейтс» на премиальных местах непосредственно за тренерской скамейкой Микеля Артеты.

В стоимость этого предложения, варьирующуюся от 2499 до 6499 фунтов стерлингов в зависимости от статуса соперника, также включены возможность лично увидеть прибытие футболистов на арену, посещение роскошной лаунж-зоны, встреча с одной из легенд клуба перед предматчевой разминкой и получение памятного эксклюзивного подарка по окончании встречи.