В РФС прошла официальная жеребьёвка первого раунда Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2026/2027. По итогам процедуры определились пары команд, которые начнут борьбу за трофей со стартовой стадии турнира.

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Все пары первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027:

«Анжи» (Махачкала) — «Нефтяник» (Избербаш);

«Темп» (Барнаул) — КДВ (Томск);

«СШ по футболу» (Чита) — «Иркутск»;

«Анри» (Владивосток) — «Динамо» (Барнаул);

«Ильпар» (Пермь) — «Металлург» (Аша);

БоМиК (Цивильск) — «Фанком» (Киров);

ФК «10» (Москва) — «Космос» (Долгопрудный);

СШ «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Санкт-Петербург);

«Московская застава-Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Красное Знамя» (Ногинск);

«Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Салют» (Белгород);

«Амкал» (Москва)/«СКА-Ростов» — «Зенит» (Пенза);

2DROTS (Москва) — «Орел».

Все 12 запланированных матчей этого раунда состоятся в период с 28 по 30 июля. Полные результаты жеребьевки и календарь встреч оперативно опубликованы в официальном телеграм-канале Кубка России.