В РФС прошла официальная жеребьёвка первого раунда Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2026/2027. По итогам процедуры определились пары команд, которые начнут борьбу за трофей со стартовой стадии турнира.

Кубок России по футболу
Кубок России по футболу globallookpress.com

Все пары первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027:

«Анжи» (Махачкала) — «Нефтяник» (Избербаш);
«Темп» (Барнаул) — КДВ (Томск);
«СШ по футболу» (Чита) — «Иркутск»;
«Анри» (Владивосток) — «Динамо» (Барнаул);
«Ильпар» (Пермь) — «Металлург» (Аша);
БоМиК (Цивильск) — «Фанком» (Киров);
ФК «10» (Москва) — «Космос» (Долгопрудный);
СШ «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Санкт-Петербург);
«Московская застава-Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Красное Знамя» (Ногинск);
«Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) — «Салют» (Белгород);
«Амкал» (Москва)/«СКА-Ростов» — «Зенит» (Пенза);
2DROTS (Москва) — «Орел».

Все 12 запланированных матчей этого раунда состоятся в период с 28 по 30 июля. Полные результаты жеребьевки и календарь встреч оперативно опубликованы в официальном телеграм-канале Кубка России.